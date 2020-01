L’edizione odierna de “La Sicilia” parla della situazione difficile in casa Catania. Il club è in vendita ma non sembrano esserci interessati seri. L’unico ad essersi presentato è Raffaello Follieri, soggetto che però non sembra fornire le dovute garanzie. A tal proposito Pulvirenti, patron del Catania, ha dichiarato: «Prima di trattare voglio le dovute garanzie tramite un primario istituto di credito italiano che non abbiamo mai avuto. Cosa dovrei fare io?».