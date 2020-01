La situazione in casa Catania non è certamente delle migliori. Il club, si trova in condizioni economiche precarie e il futuro è incerto. L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni dell’attuale patron etneo Pulvirenti, il quale ha cercato di tranquillizzare l’ambiente: «Fin quando ci sarò io rispetteremo tutte le scadenze» – ha affermato il presidente -.