La Sicilia: “Catania, danno di 300mila euro se si giocherà a porte chiuse”

L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul Catania e l’ipotesi delle porte chiuse dopo quanto accaduto contro il Padova.

Ieri pomeriggio in società è cominciata una riunione per programmare la trasferta ma anche per pensare a come organizzarsi il 2 aprile per la sfida di ritorno dopo che saranno emessi i provvedimenti da parte della Lega e del Giudice Sportivo.

Le ipotesi sono tante. Di fronte a un eventuale ‘porte chiuse’, la società potrebbe fare i conti con un danno economico che toccherebbe le 300mila euro. Cifra che potrebbe lievitare se la gara di Coppa si dovesse disputare in un’altra città. Se saranno chiuse solo le curve, per esempio, il danno economico sarebbe limitato, si fa per dire: almeno 100mila euro di mancato incasso visto che gli abbonati in Coppa pagano.