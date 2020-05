La Sicilia si appresta a cancellare il bollo auto 2020, ma solo in alcuni casi. Nell’approvazione della legge di stabilità approvata dall’Assemblea Regionale, emerge la cancellazione del bollo per le autovetture sino a 53 kW che siano di proprietà di soggetti che non superino i 15 mila euro annui di reddito. Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che, indipendentemente dai kW, hanno più di dieci anni di vita. Il pagamento è sospeso fino al 30 novembre 2020.