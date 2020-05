Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano danese Jyllands-Posten: «Una volta sono stato fermato dalle forze dell’ordine. Ho provato a spiegare nel mio cattivo italiano cosa stavo andando a fare, mostrando i documenti. Allenarsi è difficile ed è molto diverso. Corro in cantina, dove ci sono circa 70 metri tra un’estremità e l’altra, in mezzo c’è una curva. Non tocco il pallone da sette settimane. E’ la pausa più lunga della mia vita senza il calcio. Mi manca».