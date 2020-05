Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, l’assemblea di Lega Pro di ieri ha aperto la via verso il Consiglio Federale che dovrà decidere quale sarà il futuro dei tornei professionistici della stagione 2019/2020. Il segnale arrivato dalla Serie C è forte e chiaro: blocco al campionato, promosse le prime tre dei gironi più una quarta attraverso media matematica e blocco delle retrocessioni. Una linea, questa, che per diventare effettiva avrà bisogno dell’ok della FIGC. La Federazione, però, ha da tempo spiegato che è nelle sue intenzioni non fare distinzione di criterio fra le leghe, quindi, come ricorda La Gazzetta dello Sport di quest’oggi, la linea che verrà presa varrà per tutte le categorie.

In quest’ottica la situazione si complica un po’ perché a fronte delle quattro promosse dalla C alla B anche la serie cadetta punterà ad ottenere tre promozioni senza contare, ovviamente, il blocco alle retrocessioni qualora non fosse possibile tornare in campo per finire il torneo. Discorso diverso per la Serie A che molto probabilmente arriverà alla prosecuzione del campionato nelle prossime settimane.

Sul fronte retrocessioni, invece, avrà sicuramente qualcosa da ridere la LND che con il blocco deciso dalla Lega Pro si troverebbe senza quel novero di squadre necessarie per sostituire, almeno numericamente, le nove che invece verranno promosse nella serie superiore.