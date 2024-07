La Serie B riparte da La Spezia: il 10 luglio presentazione calendario e nuovo pallone 2024/25

Mercoledì 10 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT 2024/2025 con la presentazione del calendario, nuovamente asimmetrico, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in sinergia con la società Spezia Calcio.

Location dell’evento, la centralissima Piazza Europa a La Spezia, in cui verranno svelate le 38 giornate della 93a edizione del “Campionato degli Italiani”. Come sempre, una delle venti città del torneo sarà protagonista della kermesse per testimoniare ancora una volta il legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola.

Confermata la volontà del presidente Mauro Balata di valorizzare i luoghi simbolo del nostro paese e, in particolare, quello delle città che compongono la Serie BKT.

Piazza Europa viene ricavata dallo sbancamento della Collina dei Cappuccini verso la fine degli anni ’20 del XX secolo, il cui nome costituisce una dedica al nostro continente come riconoscimento a tutti gli abitanti e a coloro che hanno contribuito allo sviluppo della civiltà. Rappresenta una delle piazze più belle e ariose della città, i cui lavori di sistemazione vengono completati nel 1960 con una pavimentazione in porfido e strisce ornamentali bianche ed è dominata a monte dalla mole della Cattedrale di Cristo Re.

Lato mare, invece, sono presenti dal 2016, su progetto dell’architetto Carlo Alberto Cozzani, quattro fontane lungo i suoi lati. Queste hanno sostituito una lunga fontana a forma rettangolare, progettata dall’architetto Alberto Di Sacco intorno agli anni ’60 del secolo scorso.

Durante l’evento verrà presentato il nuovo Kombat™ Ball Serie BKT 2024/2025, disegnato anche quest’anno da Kappa®, che rappresenta la partnership rinnovata per l’ottavo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. Il pallone è un concentrato di tecnologia e aerodinamicità che offre un grip migliorato e un controllo ottimale su ogni tipo di superficie.

La serata, condotta da Barbara Cirillo e dallo spezzino Dario Vergassola, sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con la band dei Malvax, ma anche da ospiti del mondo calcistico come Antonio Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini per ricordare la missione della B di valorizzare giocatori in ambito nazionale, tre goleador che hanno segnato molto in B contribuendo allo spettacolo di questo campionato. L’ex Empoli, ad esempio, dopo tre anni in B è diventato il giocatore più prolifico di sempre dell’Udinese per poi arrivare in Nazionale, Cacia è il secondo marcatore di sempre della B dopo Schwoch, infine Sansovini, cresciuto e valorizzato dallo Spezia, era uno dei magnifici tre dell’attacco del Pescara di Zeman che conquistò la promozione in A.

L’evento verrà trasmesso alle ore 19 sui canali social della Lega B, YouTube e Facebook, e dal portale Sport Mediaset.