La serie B riparte con la vittoria della Cremonese sul campo dell’Ascoli nel recupero del 25° turno. 3-1 il punteggio finale in favore della squadra ospite. Il primo gol della Cremonese è stato in realtà un autogol di Padoin. Poi il raddoppio firmato Palombi, prima della rete di Morosini che aveva riaperto la gara. Nella ripresa la Cremonese ha trovato la rete con Bianchetti che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-3. Con questa vittoria la Cremonese scavalca in classifica proprio l’Ascoli e si porta temporaneamente fuori dalla zona retrocessione.