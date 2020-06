L’ex difensore Fernando Caceres, all’epoca al Celta Vigo, ricevette un’offerta di 500.000 pesetas, poco più di 3.000 euro, per fermare Ronaldinho prima di una partita contro il Barcellona. A raccontarlo è lo stesso ex calciatore al canale YouTube “Idolos”. L’obiettivo era chiaro: far uscire Ronaldinho dalla partita. «Stavamo giocando una partita Celta – Barcellona a Vigo – racconta – Sulla prima palla che Ronaldinho è andato a prendere, l’ho colpito da dietro. L’ho aiutato a rialzarsi e gli ho detto che mi erano stati offerti 500 mila pesetas per spedirlo fuori dal campo, mi ha risposto: «Se mi prendi». «Non sono più andato a marcarlo».