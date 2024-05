La Red Bull strizza l’occhio al pilota avversario: “Mi ha impressionato” | Vogliono strapparlo alla Ferrari

Le parole sul pilota del Cavallino Rampante sono sembrate un vero e proprio segnale nei suoi confronti, che adesso potrebbe mettersi al volante di una monoposto della scuderia austriaca.

Mentre sul tema del primo pilota la Red Bull può stare tranquilla e serena con Max Verstappen, il quale ha un contratto fino al 2028, la situazione è leggermente diversa per quanto riguarda la seconda monoposto della casa austriaca.

L’accordo del messicano Sergio Perez infatti scadrà il prossimo 30 giugno, e al momento i discorsi per un prolungamento sembrano essere in totale stand by. Per questo motivo sia il 34enne che la scuderia austriaca stanno cominciando a guardarsi attorno, e ciò che sta accadendo nelle ultime ore è davvero clamoroso.

La Red Bull infatti ha fatto capire a chiare lettere di volere il pilota della Ferrari, esprimendo parole che sono sembrate un vero e proprio segnale nei suoi confronti. Adesso dunque il Cavallino Rampante rischia di rimanere a mani vuote, con i rivali pronti a fare un grande sgarro alla rossa.

Ecco le affermazione che ammiccano al ferrarista

Di recente Helmut Marko, ex pilota ed attuale dirigente e consigliere della Red Bull, ha affrontato diversi temi nel corso di un’intervista. Tra questi non è mancato quello riguardante i piloti attuali che stanno facendo bene in Formula 1, e l’81enne austriaco ha voluto esprimere tutta la sua stima nei confronti di Carlos Sainz, che alla guida della Ferrari sta facendo molto bene in questa stagione. Di seguito le sue parole.

”Ci fa una grande impressione Lando Norris, che rispetto al 2023 sta distanziando nettamente il compagno di box Oscar Piastri e poi c’è Carlos Sainz che in Ferrari, a parte la Cina, è sempre stato davanti a Charles Leclerc. Questo mi ha sorpreso. Anche in qualifica guida in modo molto aggressivo e in Australia ha vinto in modo impressionante”.

Futuro in Red Bull per Sainz?

Il pilota spagnolo, che sta disputando una grande annata fin qui, a giugno sarà libero dopo la scadenza del contratto con la Ferrari, la quale ha deciso di puntare su Lewis Hamilton come uomo da affiancare a Charles Leclerc.

Per questa ragione dunque non è da escludere che il 29enne, già passato per le vie della scuderia austriaca in passato, quando guidava la vecchia Toro Rosso, possa diventare il secondo pilota della Red Bull, specialmente dopo queste parole al miele arrivate nei suoi confronti.