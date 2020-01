La Rai, dopo l’evento legato all’interruzione dell’intervista di Lorenzo Insigne condotta dal giornalista Thomas Villa nel pre-partita di Napoli-Inter, indebitamente e bruscamente interrotta da un esponente della società partenopea, la Rai è intervenuta attraverso un comunicato relativo alla questione. Eccolo qui di seguito:

“Questo intervento senza precedenti, nel mezzo di una diretta ha creato forte imbarazzo e ha causato un grave danno in termini di immagine alla Rai, ostacolando il regolare svolgimento della trasmissione di Raisport in onda su Rai2. Chiediamo, pertanto, una spiegazione di quanto accaduto e le immediate scuse da parte della società, augurandoci che un episodio del genere non si ripeta mai più e che si sia trattato solo di un’improvvida leggerezza e non di un tentativo di danneggiare volutamente un programma del Servizio Pubblico”.