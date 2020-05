Ecco qui di seguito il video (CLICCA QUI) che mostra la manifestazione pacifica da parte di ristoratori e commercianti, guidata dall’avvocato Stefano Santoro, davanti al Teatro Massimo con dei cartelli per chiedere “un atto d’amore al governo” e delle “misure concrete o per aprire in sicurezza o per poter restare chiusi ma con gli aiuti necessari per vivere”. Questo secondo quanto riporta “Palermo Today”.