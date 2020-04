Il leader della Lega Matteo Salvini, secondo quanto riporta “Notizie.it”, avrebbe proposto di dedicare un canale Rai alle lezioni a distanza per permettere anche a chi non ha tablet o computer di non rimanere indietro: “Non bisogna lasciare nessuno indietro. Si attivi subito un canale Rai, dei 13 disponibili, dedicato a questo semplice ma indispensabile strumento per i nostri figli“ – ha dichiarato -.