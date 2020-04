La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha avanzato una proposta per garantire la socialità ai bambini mentre le scuole rimarranno ancora chiuse: “Ho comunicato la possibilità di mettere a disposizione, questa estate, i cortili e i giardini delle scuole. Da affidare a personale esterno. Saranno esclusi naturalmente gli istituti scolastici impegnati nei lavori di edilizia che stanno partendo e che sono necessari in vista di settembre”, ha detto dopo una riunione a cui hanno partecipato anche la ministra della Famiglia Bonetti, la ministra del Lavoro Catalfo, il ministro dello Sport e per le Politiche giovanili Spadafora e i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Il governo è impegnato nella definizione di linee guida specifiche che consentano di far recuperare la dimensione della socialità ai bambini, attraverso attività all’aperto, dopo mesi di assenza dalle aule scolastiche.