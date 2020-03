Helmut Marko, consigliere della Red Bull in un’intervista con l’emittente austriaca “Orf” ha proposto di organizzare un “Corona Camp” per “favorire” il contagio da covid-19 tra i piloti, rendendoli così immuni: «Abbiamo quattro piloti di Formula 1 e 8-10 giovani piloti. L’idea era quella di organizzare un camp dove colmare un po’ i tempi morti sia da un punto di vista fisico che mentale. Sarebbe anche stato il momento ideale per fare arrivare l’infezione», ha affermato il fidato consigliere del patron della Red Bull, Dietrich Mateschitz. «Questi -ha aggiunto riferendosi ai piloti- sono tutti giovani, forti e in ottima salute. In questo modo arriverebbero preparati all’inizio della stagione». La Red Bull però non la vede allo stesso modo: «Mettiamola così: (l’idea, ndr) non è stata ben accolta» ha concluso Marko.