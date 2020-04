“Gds.it” si sofferma sulla pizzeria “La Braciera” di Palermo, pronta a sfidare la crisi derivante dall’emergenza Coronavirus senza licenziare alcun dipendente. Antonio Cottone spiega: «Abbiamo raddoppiato il fatturato dell’asporto, e siamo riusciti a tenere in attivo quattro dipendenti. Per gli altri – in tutto sono 32 – ho richiesto la cassa integrazione, anche se ho saputo che fino ad oggi ancora non hanno neanche iniziato a valutare le istanze. Il servizio di asporto mi ha permesso di pagare affitti e utenze delle quattro sedi, mentre l’ultima busta paga è ferma al 9 marzo. Licenziamenti? No, ho parlato con tutto il personale, faremo turni, lo sanno, lavoreranno meno ma lavoreranno tutti».