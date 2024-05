La Nuova Venezia: “Pierini, una saetta improvvisa. Il Venezia vince a Palermo e ipoteca la finale”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sulla vittoria della squadra di Vanoli contro il Palermo.

Il Venezia vince a Palermo e ipoteca la finale playoff. Al termine di una partita non certo spettacolare, a tratti brutta, la squadra di Vanoli ha dimostrato che i 14 punti in più conquistati nella regular season rispetto ai rosanero vogliono dire pur qualcosa.

E ora venerdì al Penzo gli arancioneroverdi potranno perdere anche 1-0 e staccare lo stesso il pass per la finale. Nei minuti di recupero annullato, per fuorigioco di Gytkjaer, uno stupendo gol a Dembélé. Gli arancioneroverdi non hanno patito la caldissima atmosfera del catino del Barbera, riempito da 33.000 tifosi.