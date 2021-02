Mentre il mondo sta cercando di uscire dalla pandemia da coronavirus Bill Gates mette già le mani avanti prevedendo due possibili minacce che l’umanità potrebbe fronteggiare in futuro.

Nell’intervista rilasciata al canale Youtube Veritasium il filantropo ha dichiarato: “Una possibile minaccia è il cambiamento climatico, ogni anno avrebbe un bilancio delle vittime ancora maggiore di quello che abbiamo avuto in questa pandemia, nel 2100 potrebbe essere 5 volte più letale” e per la seconda invece parla di bioterrorismo:





“Qualcuno che vuole fare danni potrebbe creare un virus le cui implicazioni, a differenza di quelle che accadono col covid-19, vanno ben oltre – aggiunge – la possibilità di incappare in questo è più alta che finire in un’epidemia causata naturalmente come quella attuale”.