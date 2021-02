È ufficiale la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. La presentatrice ha confermato i gossip dell’ultimo periodo con una foto insieme all’attore turco. Uno scatto che ritrae i due, in tenuta da perfetti cavallerizzi, mentre coccolano un cavallo bianco. In questo periodo Can è alle prese con i preparativi per la nuova serie su Sandokan e pare che la nuova fidanzata l’abbia raggiunto per trascorrere qualche ora romantica insieme. “C’era una volta”, ha scritto la Leotta a corredo dello scatto col 31enne, quasi a voler sottolineare che sta vivendo una vera e propria favola.

Una relazione evidentemente importante dopo quella naufragata col pugile Daniele Scardina. Secondo i beninformati Diletta e Can si frequenterebbero dallo scorso gennaio.





Tutto sarebbe iniziato su Instagram, dove la Leotta sarebbe stata notata da Yaman. Sarebbe poi seguito un serrato corteggiamento che ha portato alla nascita di una vera e propria storia d’amore. Un amico turco di Can Yaman ha spifferato alla rivista Nuovo che molto probabilmente la star di Daydreamer si trasferirà definitivamente in Italia per stare più vicino alla nuova fidanzata.