L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sullo Spezia e le prossime tre gare.

Le prossime tre partite sono destinate a indirizzare il campionato dello Spezia, contro le corazzate Palermo e Cremonese in trasferta, intervallate da quella casalinga contro il temibile Cosenza: match che diranno quale sarà il campionato delle Aquile. Se i bianchi daranno ulteriori segnali confortanti in termini di crescita, potranno pensare a traguardare obiettivi più ambiziosi di una semplice salvezza. Diversamente, dovranno calarsi nell’ottica della dura battaglia per la conferma della categoria, una prospettiva lontana parente dei programmi di rinascita ostentati in estate da dirigenti, tecnico e giocatori. Per tornare ad alzare la testa e rinfocolare le ambizioni, non sarà sufficiente confermare i progressi nella fase difensiva e nella mentalità, ma occorrerà andare alla ricerca di un ulteriore step di crescita nella fase realizzativa e nei risultati.

Ne è ben consapevole mister Alvini che nel post derby co, Pisa ha rimarcato il suo rammarico per i soli 6 gol realizzati in 8 partite, promettendo un lavoro ancora maggiore su questo fronte, al netto delle perplessità sulle potenzialità dell’attacco aquilotto, dove si avverte la mancanza di un giocatore esperto di categoria. Limiti offensivi che nell’immediatezza, potrebbero essere attenuati da qualche gol in più dei centrocampisti o dall’esplosione di Pio Esposito e Moro, in attesa del mercato di gennaio dal quale si attendono rinforzi adeguati. Ammesso e non concesso che la proprietà voglia andare oltre i rigidissimi parametri riguardanti gli investimenti, ridotti al lumicino per calmierare le perdite totalizzate negli ultimi tre anni (19, 17 e 6,9 milioni di euro), con un sacrificio per l’acquisto di una punta di spessore. In casa Spezia i proclami estivi di Serie A sono ormai un lontano ricordo, banditi a favore della politica dei piccoli passi da alimentare partita dopo partita.