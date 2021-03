Giorgia Duro, moglie di Andrea Belotti, ex rosanero, ha postato delle storie su Instagram a pochi giorni dalla nascita della figlia Vittoria per rassicurare tutti sulle condizioni di salute della famiglia.

“Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero per la nascita di Vittoria e che si sono informati per sapere come stavamo e come stava Andrea. Ho ricevuto tanto affetto, ho sentito la vicinanza di tantissime persone e ci tenevo a fare un ringraziamento enorme. Volevo anche rassicurare tutti sul fatto che stiamo bene e sono tranquilla anche se emotivamente manca ancora quel tassello fondamentale per raggiungere la felicità, ma sono fiduciosa e aspetto che tutto faccia il suo corso affinchè la famiglia si possa finalmente riunire”. Il riferimento è alla mancanza di Belotti, che si trova ancora costretto a restare separato dalla moglie e dalla figlia a causa del Covid: