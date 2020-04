Attraverso la propria pagina Facebook, il ministro del Lavoro Nunzia Catalf, ha annunciato alcune misure economiche per il mese di Maggio: “Lavoriamo al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente, per aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione”.