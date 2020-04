Attraverso un messaggio a tutta la Nazione, Macron ha fissato come data di fine lockdown l’11 maggio. «L’epidemia comincia a rallentare. I risultati ci sono. Gli ingressi in rianimazione diminuiscono. La speranza rinasce» – ha affermato Macron -. In Francia, ha annunciato, le misure di «più rigido» confinamento contro il coronavirus continueranno fino a lunedì 11 maggio. Macron ha riconosciuto che ci sono state «falle» nel sistema: «Non eravamo abbastanza preparati». «A partire dall’11 maggio – ha aggiunto Macron – riapriremo progressivamente asili, scuole e università».