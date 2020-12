Non si placa la polemica tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara, la presentatrice torinese ha voluto rispondere alla moglie di Mauro Icardi che l’ha accusata di sessismo.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Che tempo che fa” di Fazio: «Il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo e l’odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini…il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo,ma impedirle anche solo di parlare. C’è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. E’ solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico. Ridere è una salvezza. E’ una delle poche cose che in questi tempi così duri ci ha salvato».