Attraverso un post pubblicato sul proprio sito “Instagram”, la Lega Serie A ha voluto celebrare i 10 anni di Josip Ilicic nel massimo campionato italiano. Lo sloveno ha infatti esordito in serie A nella stagione 2010-2011 quando vestiva ancora la maglia del Palermo.

Ecco il messaggio della Lega Serie A: “Un viaggio nel tempo di 10 anni tra tecnica, eleganza e un sinistro magico”. Un messaggio che non è passato inosservato allo stesso Ilicic che lo ha subito ripostato sul proprio profilo social e tra i tanti commenti spicca proprio quello del Palermo, che ha omaggiato il fantasista sloveno con due cuori rosanero. In basso i post in questione.





