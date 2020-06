I tifosi rosanero ricorderanno sicuramente con amarezza la finale di ritorno dei playoff di serie B della stagione 2017-2018. Il Frosinone, riuscì a ribaltare il risultato dell’andata contro il Palermo, guadagnandosi la serie A con qualche polemica al seguito. Risulta nota infatti, la vicenda dei famosi palloni gettati in campo per rallentare la ripresa del gioco. La pagina ufficiale della Lega di B, ha ricordato il match, giocatosi il 16 giugno di due anni fa. Sui social è subito impazzata la polemica, con diversi commenti dei tifosi rosanero e non solo, che ricordano la “furbizia” con la quale i gialloblù riuscirono a vincere. “Io ricordo molto bene quella partita, ricordo i palloni buttati in campo dai raccattapalle quando il Palermo attaccava, e ricordo pure i giocatori in panchina che buttavano pallini in campo per fermare il gioco (immagini Sky) quella è stata vergogna allo stato puro, e stato un comportamento antisportivo da tesserati professionisti e non sono stati presi provvedimenti, d’altronde eravamo in serie B se fossimo stati in serie A ed invece del Palermo c’era qualche altra squadra volevo vedere se non davano la vittoria a tavolino. La cosa che mi fa più pena è che i tifosi del Frosinone ne vanno fieri di essere antisportivi” scrive ad esempio Rosario Marino.