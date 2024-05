La Lazio fa spesa in Sud America | Difesa blindata per la Champions League: Lotito ha superato anche Marotta

Lotito supera anche l’Inter nella trattativa. La Lazio fa spesa in Sudamerica e blinda la difesa per la Champions League.

Una difesa da mettere a posto, quella biancoleste. Secondo club e tecnico infatti tra i reparti più carenti ci sarebbe proprio la retroguardia della Lazio, che a fine stagione ad esempio dovrà trattare il possibile rinnovo di Romagnoli – arrivato nel 2022 dal Milan a parametro zero -.

In questo senso la società si starebbe muovendo d’anticipo, per regalare a Tudor una rosa competitiva già dai primi giorni di mercato estivo. Con la squadra concentrata ancora sul campo e l’obiettivo Champions League ancora a portata di mano, Lotito potrebbe portarsi avanti per piazzare un importante colpo di mercato.

Stiamo palando di un difensore di prospettiva, in arrivo dal Sudamerica, sul quale hanno già messo gli occhi club importanti come l’Inter. Ma la Lazio sembrerebbe fiduciosa di poter chiudere l’affare. Ecco a che punto è la trattativa per portare il talento argentino in Serie A.

Lazio, in difesa occhi sul talento del Boca Juniors

La Lazio proverà in estate a mettere a posto una rosa essere destinata a una importante rivoluzione. In panchina è già arrivata, con l’addio di Sarri e l’arrivo di Tudor, e l’ex Marsiglia sembra essere molto esigente. Non appena il mercato estivo inizierà ufficialmente, la Lazio sia butterà a capofitto anche sulla difesa, vera incognita tattica di questa stagione.

Gli occhi dei dirigenti biancocelesti sono puntati su Nicolas Valentini. Il difensore del Boca Juniors fa gola in Serie A, non solo ai capitolini ma anche all’Inter. Il giovane è in scadenza di contratto, ma pare che i contatti con la dirigenza di Buenos Aires si siano interrotti. Per arrivare in Italia dunque in estate serve un’accelerata decisiva.

Valentini, rinnovo, Lazio e Inter: i possibili scenari

Tra le tante opzioni per Valentini, sembra esserci oltre al trasferimento alla Lazio o all’Inter, anche quella del rinnovo. Secondo quanto si apprende al momento tra la dirigenza del Boca e il difensore ci sarebbe una fase di stallo. Tra Inter e Lazio, il calciatore potrebbe poi decidere di vestire la maglia biancoceleste. Alla Lazio il giocatore, 23 anni compiuti, troverebbe sicuramente più spazio da titolare, mentre a Milano dovrebbe vedersela con una concorrenza spietata.

Il contratto è in scadenza il 31 dicembre 2024, e se non rinnoverà entro l’estate la Lazio potrà provare l’affondo per portarlo a Roma con meno di 5 milioni di euro.