Molti tifosi del Palermo non sono riusciti ad acquistare la maglia ideata per i 120 venti anni di storia del club. Sul sito Kappa, tantissimi ordini non sono andati a buon fine ed in molti hanno lamentato una poca serietà da parte dell’azienda.

La stessa Kappa però, correndo ai ripari, avrebbe ultimato in queste ultime ore i rimborsi per chi, pur avendo fatto l’ordine, aveva ricevuto immediatamente dopo una mail contente l’annullamento.





Intanto, sulla pagina Facebook dello sponsor tecnico rosanero, fioccano i commenti dei tifosi arrabbiati e delusi. Chi non è riuscito ad avere la speciale maglia bianca e blu, almeno per il momento, dovrà prenderne atto.