Come già anticipato, la Sampdoria nelle ultime ore si è mossa in modo deciso per portare a Genova l’attaccante dell’Empoli, ex Palermo, Antonino La Gumina. Mancano gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento, con l’Empoli che starebbe insistendo per un prestito con obbligo di riscatto, mentre il Doria preferirebbe il diritto. Questo quanto riportato da “Sampnews24.com”.