Nuovo sequestro per l’ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de “La Sicilia” la guardia di finanza ha sequestrato al dirigente beni per oltre un milione di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della procura.





In base agli accertamenti è emerso che Lo Monaco, all’epoca dei fatti rappresentante legale del Catania, ha omesso di versare, per conto della società sportiva, l’imposta relativa agli anni 2015 e 2017, per un importo di oltre un milione di euro.