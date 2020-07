Con le nuove regole imposte dalla Lega Pro per il tetto di 22 giocatori in rosa, anche la Fermana, come altri club, sarà costretta a sfoltire la rosa. Come sottolineato dal Corriere Adriatico, in casa gialloblu i maggiori indiziati alla partenza sarebbero a oggi Zerbo, Persia, Mantini, Cremona e uno tra Petrucci e Maistrello. Il club nelle prossime settimane farà le sue valutazioni in merito.