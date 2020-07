Presentazione ufficiale questo pomeriggio per Andrea Caracciolo. L’ex attaccante rosanero sarà il nuovo condottiero del Lumezzane. Di seguito le sue parole: «Ho scelto da tempo di rimanere a Brescia a vivere con la mia famiglia. In questa città mi sento amato e rispettato. E’ un legame indissolubile e questo mi ha aiutato nella scelta. Perché Lumezzane? Fare parte di un progetto così ambizioso ed importante non è da tutti. Mi ha colpito l’umanità delle persone che ne fanno parte e sono aspetti sui quali io mi ritrovo. Obiettivo? Fare crescere la squadra, i compagni e lo staff dirigenziale attraverso la mia esperienza. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Io devo solo fare gol e con questi portare in alto il Lumezzane».