La Divisione Anticrimine al “Massimino” di Catania: emesso Daspo immediato a un tifoso

Come riportato da l’Ansa, il Questore Angelo Bellassai ha deciso che, a Catania, i Daspo sportivi potranno essere emessi già in occasione delle partite di calcio che si giocheranno nello stadio “Massimino”.

Un giovane, prima della gara Catania-Monterosi, è stato trovato in possesso di un fumogeno ed è stato denunciato e immediatamente sottoposto a un Daspo per un anno, che gli agenti della divisione Anticrimine presenti hanno redatto sul posto e notificato. Per lui vietato sin da subito l’ingresso al Massimino e, per un anno non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.