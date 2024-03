Come si legge su “Padovagoal.it” Nicola Valente non si è allenato nella giornata di oggi insieme alla squadra alla ripresa del lavoro settimanale dopo la vittoria di Meda col Renate.

L’esterno ex Palermo si sottoporrà nella giornata di domani ad esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare riscontrato domenica. Difficile il suo recupero per il derby col Vicenza