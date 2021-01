L’edizione odierna de “La Città” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Teramo, riportando le dichiarazioni dell’attaccante Erik Gerbi.

E’ chiaro che al momento essendoci un attaccante in meno, siamo in due a giocarci il posto. Chi tra me e Pinzauti lavorerà meglio e chi dei due si farà trovare più pronto durante la settimana, giocherà. Giocare allo stadio di Palermo è un grande stimolo, ma per un attaccante fare gol a Palermo o a Viterbo, è sempre uguale».





«Tuttavia non è del tutto negativo questo girone di andata. Io ho sempre giocato nel girone A, quello del sud è diverso, hai stimoli diversi, ora

il pubblico manca, ma quando vai a giocare davanti a 15 mila tifosi come a Terni, Catanzaro, Palermo è diverso il clima. Comunque mi sento di dire che in tutti i gironi si combatte, e tutti sono equilibrati».