Amazon Prime Video avrà l’esclusiva di trasmissione per le partite del mercoledì di Champions League.

Le partite verranno trasmesse su Prime Video, e non ci saranno costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Prime: saranno incluse nei 36 euro all’anno che Amazon chiede non solo per lo streaming video ma anche per gli altri servizi, ad esempio le spedizioni gratuite.

Svelata la squadra Champions. Il coordinamento giornalistico sarà affidato a Marco Foroni, in uscita da DAZN dopo una esperienza di tre anni, e le telecronache dei match saranno affidati a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini per il commento tecnico. A Giulia Mizzoni sarà affidata la conduzione della trasmissione in studio, mentre Alessia Tarquinio seguirà le interviste a bordo campo. Tra i talent di Prime Video per lo studio ci saranno Julio Cesar, gli ex rosanero Federico Balzaretti e Luca Toni, poi ancora Claudio Marchisio, Gianfranco Zola e Clarence Seedorf, mentre per la moviola e i commenti sulle scelte arbitrali è stato scelto Calvarese, ex arbitro.