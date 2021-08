Wesley Fofana ha subito un grave infortunio alla caviglia durante durante la sfida amichevole tra Leicester e Villarreal.

Come riporta “Fanpage.it”, con le Foxes in vantaggio per 3-0, Fofana è stato vittima di una tremenda entrata a forbice da dietro da parte di Nino, lasciando il difensore della squadra inglese a terra con quella che sembrava una caviglia rotta.

I paramedici e i medici del club si sono subito precipitati rapidamente sul manto erboso del King Power Stadium per curare Fofana, con i suoi compagni di squadra e lo staff del club in panchina sconvolti dall’incidente. L’infortunio è grave come si temeva e il Leicester potrebbe restare senza Fofana per un lungo periodo della prossima stagione di Premier League che partirà tra soli 10 giorni.