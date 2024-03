Kjaer: «Anche quando sono andato al Palermo ho sempre cercato di arrivare al Milan»

Simon Kjaer potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Il suo rinnovo di contratto è incerto e potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. Direttamente dal ritiro della Danimarca, il difensore ex Palermo ha rilasciato delle parole in merito al suo futuro a bold.dk. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

«Se posso restare al Milan sono molto felice. È stato sempre il club in cui ho cercato di arrivare, fin dalla prima volta che sono andato al Palermo. Se non dovessi restare, ho 35 anni e posso scegliere liberamente cosa voglio con la mia famiglia. Ho anche rifiutato offerte dall’Arabia Saudita per diversi motivi. Per noi l’Italia è diventata la nostra casa. Gioco nel Milan, mi trovo bene qui e ho molte speranze in me stesso. Ma che la decisione venga presa adesso o tra due mesi, per me non cambia nulla».