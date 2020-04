Si apre lo scontro tra l’Everton e il suo attaccante Moise Kean. L’ex calciatore della Juventus si è filmato durante attimi concitati di un party a cui ha preso parte generando la dura reazione della sua stessa società. “L’Everton Football Club è rimasto inorridito nel venire a conoscenza del fatto che un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. Everton ha regolarmente sottolineato l’importanza di seguire tutte le linee guida del governo – comprese le regole e i consigli all’interno e all’esterno della casa – attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori”. Di seguito le immagini diffuse in esclusive dal “DailyStar”: