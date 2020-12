Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”. Ecco quanto affermato:

«L’obiettivo è di vincere partita dopo partita. Per ora non dobbiamo guardare la classifica, poi la vedremo più avanti».





«Boscaglia? È un grande allenatore, preparato. Mi fa piacere che abbia fiducia in me, sono io che cerco sempre di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa. Nasco esterno, ma posso giocare in tutti i ruoli d’attacco».