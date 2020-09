Mamadou Kanouté prosegue il suo viaggio verso Palermo.

L’esterno offensivo già da alcuni giorni aveva trovato l’intesa con il club rosanero, questa mattina è stata trovata l’intesa tra il Palermo e il Catanzaro per il suo trasferimento.

Il giocatore, come si apprende da una foto postata sui suoi canali social, ha preso il traghetto per attraversare lo stretto di Messina e in serata arriverà in città.