Il Teramo inizia bene la propria stagione 2020/2021.

La squadra guidata da Paci, infatti, ha vinto la gara di primo turno Coppa Italia a Piacenza per 1-2, conquistando il passaggio al secondo turno della competizione nazionale. A segno per il Teramo l’ex rosanero Santoro al 5′ e poi Pinzauti al 23′. In mezzo la rete di Bruzzone per il Piacenza al 21′.