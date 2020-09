Lo Spezia neopromosso chiude un importante colpo di mercato.

Dalla Sampdoria, infatti, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, arriva il difensore tedesco classe ’98 Chabot.

“Lo Spezia chiude per Chabot. I contatti di ieri sono andati a buon fine, il giocatore oggi è atteso in città per visite e firme. Arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto: altra operazione in entrata per la squadra di Italiano”.