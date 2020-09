Nicola Rauti, giovane attaccante della Primavera del Torino, è il nome prescelto dal duo Sagramola-Castagnini per completare il reparto avanzato del palermo di mister Boscaglia.

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, scrive che Rauti arriverà nel capoluogo siciliano con la formula del presto secco annuale, con dei premi di valorizzazione a vantaggio del Palermo. Da Torino, però, non sembrano convinti che la formula scelta sia questa. Come riporta “Toronews.net”, infatti, la formula del trasferimento potrebbe essere anche a titolo definitivo nel caso in cui l’attaccante non dovesse rinnovare il suo contratto col Torino, attualmente con scadenza 2021. Quel che sembra ormai certo, è che il giovane indosserà la casacca rosanero.