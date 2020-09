Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per completare il reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie C. Uno dei nomi circolati con più insistenza nelle ultime ore è quello di Mamadou Kanoutè del Catanzaro.

In tal senso, su “Tifosipalermo.it” sono uscite alcune dichiarazioni di Claudio Tonioli, presunto agente di Kanouté, che ha dichiarato: «Al momento i punti di distanza tra i rosanero e l’entourage del calciatore senegalese sono l’ingaggio e la durata del contratto».

Ebbene, lo stesso Kanoutè ha tenuto a smentire tale notizia attraverso le pagine di “Tmw”.

Di seguito le sue parole: «Riguardo all’intervista pubblicata sulla testata giornalistica online “Tifosipalermo” attribuita al signor Claudio Tonioli, che si dichiara il mio agente, dichiaro che il signor Tonioli non è il mio agente e che l’unica persona che cura i miei interessi è l’avv. Maurizio De Rosa.

Aggiungo di non conoscere questo signor Claudio Tonioli e che nei suoi confronti sarà sporta denuncia presso le competenti autorità sportive, nonché presso la competente procura della Repubblica per i reati riscontrabili nella sua condotta».