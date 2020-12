Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”. Ecco quanto affermato:

«Il mito Jay-Jay Okocha? Mi ha fatto innamorare di lui. In Senegal guardiamo spesso il campionato francese. Seguendolo mi sono innamorato del modo in cui giocava. Ronaldinho? I due si assomigliavano nei dribbling e nei movimenti. Sono diventato tifoso del Barcellona seguendo le sue gesta».





«Famiglia e fede per me sono tutto. Mio figlio Idris? Ha cambiato la mia vita, ancora non riesco a credere che sono padre. Guardandolo mi emoziono sempre di più. Una persona non può essere felice se non ha la fede dentro».