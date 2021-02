Andrea Pirlo dovrà ancora fare a meno di Paulo Dybala per la gara di sabato contro il Napoli.

Stando a quanto riferito da “Sky Sport”, l’attaccante argentino ha avuto un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro e non si è allenato per tutto l’allenamento con il gruppo.





Non si tratta di nulla di preoccupante, ma questo piccolo stop porterà Dybala a rinviare il ritorno in campo, visto che molto probabilmente non sarà disponibile contro il Napoli.