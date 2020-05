Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, non sembra intenzionato a rientrare in Italia. Infatti secondo quanto riporta “La Stampa” il giocatore non ha affatto preso bene la decisione del club bianconero e dei senatori dello spogliatoio per quanto riguarda il taglio degli stipendi. Ragion per cui il giocatore transalpino non vuole tornare a giocare in segno di protesta.