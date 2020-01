La Juventus ha effettuato un unico colpo in entrata in questo mercato di gennaio, si tratta dell’acquisto di Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma di proprietà dell’Atalanta che arriverà a Giugno. Intanto secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero messo in piedi un asse di mercato con il Barcellona. Infatti il club di Torino vorrebbe arrivare a Ivan Rakitic, centrocampista dei blaugrana, nella trattativa come contropartita potrebbe essere inserito Bernardeschi, che non sta brillando con la gestione Sarri.