Diego López, in vacanza in Uruguay con la sua famiglia, torna a parlare del Brescia e di una nuova possibile chiamata da parte di Cellino. Ecco alcune sue parole, rilasciate ai microfoni di “TMW”. «Con Cellino avevamo parlato. Ma al Penarol mi mancavano sei partite da giocare, in un altro momento sarei andato. Non ero a metà campionato, ma alla fine. Non era giusto lasciare il Penarol per come è andata la mia storia. Beh, sono libero. A casa. Non si sa mai. La chiamata è capitata in un momento particolare e mi è dispiaciuto tanto. Adesso risponderei presente».